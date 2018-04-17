В Одессе на парковке произошла перестрелка, есть раненые - ФОТО

На автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. По данным правоохранителей около шести часов вечера по вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Управления.

Уже на месте было обнаружено группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из, вероятно, травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты.

Скорая помощь увезла двух пострадавших в больницу, а противоправные действия были прекращены полицейскими.

Все участники происшествия доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. Обстоятельства устанавливаются. Предварительно задержано около десять участников конфликта, - пояснили в полиции.

Напомним, в Мариуполе полиция задержала четырех молодых мужчин, подозреваемых в стрельбе в прохожего.

Как сообщал УРА-Информ, четверо неизвестных на автомобиле BMW стреляют по прохожему из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. Уже на месте инцидента полиция получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию.