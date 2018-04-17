10:32 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе неизвестные открыли стрельбу по прохожему - ФОТО

В Мариуполе полиция задержала четырех молодых людей.

В Мариуполе неизвестные открыли стрельбу по прохожему - ФОТО

Их подозревают в причастности к стрельбе в прохожего. Как сообщает во вторник, 17 апреля, пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, в полицию обратился житель Левобережного района.

По его информации четверо неизвестных на автомобиле BMW стреляют по нему

из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. Уже на месте инцидента полиция получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию.

Вскоре на улице Киевской полицейские остановили указанное авто. В машине находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х годов, а также их друг 33-х годов. При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, вместе с тем возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие.

Правоохранители вызвали следователей и при понятых провели проверку автомобиля. В салоне нашли и изъяли пули от пневматического пистолета. Всех задержанных доставили в Левобережный отдел полиции.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Харькове мужчина устроил стрельбу, пытаясь скрыться от патрульных. По словам полицейских, инцидент произошел на перекрестке улиц Чеботарской и Малиновского, когда полицейский патруль остановил подозрительного прохожего и попросил его предъявить документы. Вместо этого мужчина стал убегать и трижды выстрелил в полицейских из пневматического пистолета.


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