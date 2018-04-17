В Кривом Роге произошло масштабное ДТП, восемь погибших – ФОТО

Об этом сообщает Первый Криворожский телеканал.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 17 марта, около шести утра возле исполкома. На трассе автомобиль Mazda столкнулся с маршруткой, по инерции автомобиль отбросило в сторону, где он ударился с автобусом АрселорМиттал.

Также отмечается, что светофоры в это время еще не работали. Все участники ДТП двигались на желтый мигающий сигнал светофора.

Движение в центре Кривого Рога сейчас перекрыто, транспорт направляют в объезд места происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в городе Лисичанск Луганской области грузовик "МАЗ" врезался в маршрутку "Рута". В результате аварии травмы получили десять человек.