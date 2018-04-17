В Австралии непогода затопила город Граца - ФОТО

В результате непогоды в городе затопило дороги и торговый центр. Как сообщает во вторник утром, 17 апреля, Der Standard, проливной дождь начался вчера после обеда.

Ливень был настолько сильным, что в торговом центре Citypark вода залила первый этаж и подземную парковку, а потом попала в магазины. По данным пожарных, уровень воды в помещении составлял 30 сантиметров.

Также вода залила многочисленные подвалы в городе. Пожарные провели эвакуацию пострадавших жителей и спасли пешеходов с одного из подземных переходов.

Было частично приостановлено движение общественного транспорта и работа аэропорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Танзанию обрушились сильные ливневые дожди, которые не прекращаются уже несколько дней. Стихийное бедствие уже убило девять человек. Причиной гибели людей стали наводнения и обрушения стен. Как сообщает Синьхуа, смерти людей зафиксированы в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Среди жертв есть дети, женщины и мужчины. Вместе с тем, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится.