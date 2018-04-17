19:15 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191593:test

Стали известны подробности о жертвах аварии в Кривом Роге:

По итогам дорожно-транспортной трагедии в Днепропетровской области в городе Кривой Рог ушло из жизни восемь человек и травмирован 21 человек. В числе жертв аварии большинство - сотрудники крупнейшего металлургического предприятия Украины ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Стали известны подробности о жертвах аварии в Кривом Роге:

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Руководство компании утвердило решение о предоставлении материальной помощи семьям погибших и пострадавших сотрудников. Родня погибших людей из ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" получит по 100 тысяч гривен.

В частности, предприятие берет на себя все расходы, связанные с захоронением погибших.

В данный момент медики реабилитируют 15 пострадавших человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что сегодня утром, 17 апреля, во время пересечения перекрестка легковое авто Mazda врезалось в маршрутное такси № 261, от чего маршрутку с пассажирами отбросило на встречную полосу под колеса автобуса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Кривой Рог объявили День траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду вновь укрепил гривну Макроэкономический прогноз Украины пересмотрели в МВФ В Швеции соорудят отель с лыжным спуском на крыше Порошенко прогнозирует создание автокефальной церкви в стране
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив