Стали известны подробности о жертвах аварии в Кривом Роге:

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Руководство компании утвердило решение о предоставлении материальной помощи семьям погибших и пострадавших сотрудников. Родня погибших людей из ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" получит по 100 тысяч гривен.

В частности, предприятие берет на себя все расходы, связанные с захоронением погибших.

В данный момент медики реабилитируют 15 пострадавших человек, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что сегодня утром, 17 апреля, во время пересечения перекрестка легковое авто Mazda врезалось в маршрутное такси № 261, от чего маршрутку с пассажирами отбросило на встречную полосу под колеса автобуса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Кривой Рог объявили День траура по погибшим в масштабном дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов.