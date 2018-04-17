Под Покровском на шахте произошел взрыв, семь человек пострадали

В Донецкой области в поселке Удачное в ночь на вторник, 17 апреля, произошел взрыв на шахте "Покровская". В результате инцидента пострадали семь горняков.

Как сообщает на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, один из пострадавших горняков находится в тяжелом состоянии

По его словам, взрыв прогремел около 23 часов. В это время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке - 37. Спасатели сообщили, что около часу ночи всех горняков с аварийного участка подняли на поверхность.

Вместе с тем шестерых пришлось госпитализировать в Краматорский ожоговый центр, одного - в Мирноградскую больницу. Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме, - заверил Жебривский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.