На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих – ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка.

Бензовоз прямиком влетел в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие. Сейчас на месте инцидента работает полиция.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", число погибших в страшной аварии под в Кривом Роге продолжает расти. Так, восемь жертв и 21 пострадавших.