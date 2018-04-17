15:24 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих – ФОТО

Сегодня, 17 апреля, на трассе Киев-Одесса бензовоз на большой скорости влетел в работников дорожной службы.

На Одесской трассе бензовоз въехал в дорожных рабочих – ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло возле поворота с трассы в сторону поселка Маньковка.

Бензовоз прямиком влетел в сотрудников дорожной службы и опрокинул спецтранспорт.

По предварительным данным, в результате аварии есть жертвы и пострадавшие. Сейчас на месте инцидента работает полиция.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", число погибших в страшной аварии под в Кривом Роге продолжает расти. Так, восемь жертв и 21 пострадавших.


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