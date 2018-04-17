На Львовщине мотоциклист въехал в толпу людей, пять человек пострадали - ВИДЕО

В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, инцидент произошел около четырех часов дня.

По всей видимости водитель мотоцикла Honda не справился с управлением. Сам мотоциклист, а также пешеход с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой голени попали в больницу.

Пострадала также 14-летняя велосипедистка. Скорая помощь увезла в больницу с диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома.

Двух детей, 2004 и 2003 года, и женщину после оказания медицинской помощи отпустили по месту жительства. На данный момент устанавливается причина происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, автобуса и легкового автомобиля, в результате столкновения погибло восемь человек, еще 12 пострадало.