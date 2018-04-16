В Одессе столкнулись автобус и легковушка, 11 человек пострадали

В результате аварии травмы получили 11 человек. Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, дорожно транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе после шести часов утра.

Автобус "Mercedes", по неизвестным пока причинам, врезался в легковой автомобиль этой же марки. После столкновения оба транспортных средства перевернулись.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Полиция и предполагает, что авария произошла потому, что легковой автомобиль не предоставил преимущество в движении автобусу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в графстве Эссекс автомобиль на огромной скорости влетел в толпу людей. По предварительной информации правоохранителей, водитель легкового авто не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом, где находилась автобусная остановка. В результате транспорт столкнулся с группой из шести человек.