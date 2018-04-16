09:55 16.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области ночью неизвестные бросили гранату в помещение автосалона

В воскресенье, 15 апреля, в Ингульском районе Николаевской области прогремел взрыв.

В Николаевской области ночью неизвестные бросили гранату в помещение автосалона

Тут неизвестные бросили взрывное устройство в помещение автосалона. Как сообщает пресс-служба полиции области, после четырех часов утра в отдел полиции Главного управления национальной полиции поступило сообщение от частного предпринимателя.

Он рассказал, что территории его автосалона, расположенного на улице Троицкой, слышен взрыв, в результате которого были повреждены окна здания.

Уже на месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

На данный момент по факту взрыва открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления, лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Деснянском районе Киева в парке Киото в вечернее время между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого пострадали два человека.


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