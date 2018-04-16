20:56 16.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области грузовик врезался в маршрутку, пострадали десять человек - ФОТО

В городе Лисичанск Луганской области в понедельник, 16 апреля, грузовик "МАЗ" врезался в маршрутку "Рута".

В Луганской области грузовик врезался в маршрутку, пострадали десять человек - ФОТО

В результате аварии травмы получили десять человек. Как сообщили в пресс-службе полиции области, скорая помощь увезла в больницу девять пассажиров маршрутки и водитель грузовика.

При этом медики рассказали, что у трех пассажиров переломы ребер и ключицы, а семь граждан получили ушибы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, специалисты ГосЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 16 апреля, в Одессе автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии травмы получили 11 человек. Как сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, дорожно транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе после шести часов утра.


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