11:31 16.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали коллекторов, которые угрозами "выбивали" деньги – ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили коллекторскую фирму, которая скупала долги населения, увеличивая их в десятки раз. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В Киеве задержали коллекторов, которые угрозами

Группировка, состоявшая из пяти человек в возрасте от 29 до 33 лет, шантажом и угрозами заставляли должников выплачивать деньги.

Злоумышленники с целью обогащения и избегания уголовной ответственности зарегистрировали в Киеве общество с ограниченной ответственностью. Данное финансовое учреждение скупало долги, увеличивая их в десятки раз. После чего работники этой фирмы незаконно требовали у людей вернуть деньги.

Для того чтобы "выбить" деньги, члены банды звонили должникам, их родственникам, соседям и коллегам, угрожая им физической расправой и похищением.

Участникам организованной группы сообщено санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели операцию по ликвидации вооруженной банды мошенников.


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