10:56 16.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Карпатах спасатели ищут упавший самолет

В Ивано-Франковской области спасатели в понедельник утром, продолжили поиски самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи.

В Карпатах спасатели ищут упавший самолет

Информация об аварии поступила накануне от жителя села Микуличин. Мужчина заявил, что видел как в горной лесной местности урочища Лисновы Яремчанского района упал самолет.

Как сообщает одно из местных изданий, ссылаясь на информацию управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, сейчас поиском занимаются два отряда спасателей.

Вместе с тем в Ивано-Франковском аэропорту сообщили, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей - 12 человек. На сегодня запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.

Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Германии на аэродроме города Швебиш-Халль столкнулись два небольших самолета. Во время столкновения пассажиры обеих самолетов погибли на месте аварии.


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