17:50 16.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии прошел шторм, десятки погибших

В индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш пробушевал масштабный ночной шторм. В течении четырех часов он забрал жизни 42 человек , более двухста людей одержали ранения.

В Индии прошел шторм, десятки погибших

Об этом сообщает Синьхуа.

В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека, а еще 20 людей, среди которых числится семеро детей, погибло на територии восточной части штата Раджастхан погибло.

Причиной смерти для болшинства индицев послужили обрушившиеся из-за непогоды дома.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии бушует непогода, из-за которой сильные ветры со скоростью 130 км/ч спровоцировали разрушения столбов длинной в четыре метра давнего комплекса Тадж Махал, что числится в наследие ЮНЕСКО и официально оформлен как рукотворное чудо света.


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