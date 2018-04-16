В Индии прошел шторм, десятки погибших

Об этом сообщает Синьхуа.

В районах Матхура, Агры и Фирозабад погибли 22 человека, а еще 20 людей, среди которых числится семеро детей, погибло на територии восточной части штата Раджастхан погибло.

Причиной смерти для болшинства индицев послужили обрушившиеся из-за непогоды дома.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии бушует непогода, из-за которой сильные ветры со скоростью 130 км/ч спровоцировали разрушения столбов длинной в четыре метра давнего комплекса Тадж Махал, что числится в наследие ЮНЕСКО и официально оформлен как рукотворное чудо света.