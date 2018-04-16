09:58 16.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Германии произошло столкновение между самолетами, есть погибшие

На северо-востоке Германии на аэродроме города Швебиш-Халль смертельно столкнулись два небольших самолета.

В Германии произошло столкновение между самолетами, есть погибшие

Об этом сообщает местное издание Spiegel.

Отмечается, что во время столкновения пассажиры обеих самолетов погибли на месте аварии. Однако, спасатели пока что не смогли проникнуть в один из самолетов, и неизвестно, сколько человек находилось в обоих.

Воздушные суда столкнулись при посадке. Известно, что причиной аварии могло стать то, что одного из пилотов ослепило солнце, находившееся в низком положении.

В свою очередь пожарные сообщили, что малогабаритный самолет загорелся, но его уже потушили.

В данное время полиция оцепила шесть километров от зоны аварии. В расследовании будут участвовать авиационные эксперты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись два пассажирских самолета на рулежных дорожках.


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