16:19 16.04.2018 | Происшествия | Новости
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Семеро заключенных погибли при беспорядках в тюрьме США

В американском штате Южная Каролина семеро заключенных погибли из-за массовой драки в тюрьме. Еще 17 человек получили многочисленные травмы и гематомы.

Семеро заключенных погибли при беспорядках в тюрьме США

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, потасовки случились в одной из самых опасных тюрем штата — в тюрьме Lee Correctional (в районе города Бишопвиль). Таким образом, жертвами массовой драки стали семь человек, еще 17 заключенных получили травмы и ранения.

Среди сотрудников тюрьмы и полицейских пострадавших нет. 

По словам представителя исправительного учреждения, драка началась в ночь на 16 апреля. В настоящее время другие подробности инцидента пока не приводятся.

Стоит добавить, что всего в тюрьме содержится около полутора тысяч заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек.


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