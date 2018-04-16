Семеро заключенных погибли при беспорядках в тюрьме США

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, потасовки случились в одной из самых опасных тюрем штата — в тюрьме Lee Correctional (в районе города Бишопвиль). Таким образом, жертвами массовой драки стали семь человек, еще 17 заключенных получили травмы и ранения.

Среди сотрудников тюрьмы и полицейских пострадавших нет.

По словам представителя исправительного учреждения, драка началась в ночь на 16 апреля. В настоящее время другие подробности инцидента пока не приводятся.

Стоит добавить, что всего в тюрьме содержится около полутора тысяч заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек.