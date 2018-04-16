09:15 16.04.2018 | Происшествия | Новости
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Пожар в Австралии достиг жилых домов в пригороде Сиднея - ФОТО

В Австралии, где бушуют лесные пожары, огонь уже достиг жилых домов в южном пригороде крупнейшего города страны Сиднея.

Пожар в Австралии достиг жилых домов в пригороде Сиднея - ФОТО

Пепел, летающий в воздухе, может привести к возникновению новых возгораний перед "пожарным фронтом", где сейчас пытаются остановить огонь. Как сообщила в понедельник утром, 16 апреля, пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, огонь "очень агрессивный", поэтому спасатели призвали некоторых жителей искать убежище, поскольку эвакуация из района сейчас может быть опасной.

Полиция также объявила район, уничтоженный огнем, местом преступления, однако нет доказательств того, что пожар возник вследствие поджога, тем более в последние дни погода в Австралии была необычайно жаркой для этого сезона года.

По последним данным в результате пожара пострадало уже почти 2500 гектаров. На дороге, которая отделяет горящую местность от пригородов Сиднея, работают более 70 пожарных машин, также вертолеты сбрасывают воду сверху.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австралии из-за масштабного пожара на юго-западе Сиднея эвакуировали военную базу. Из-за жаркой погоды и сильный океанических ветров огонь распространился и проник на восточное побережье Австралии. Пламя раздувает сильным ветром в направлении Канберры и Мельбурна.


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