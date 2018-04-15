12:43 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Великобритании произошло массовое ДТП: детали и подробности - ФОТО

В графстве Эссекс автомобиль на огромной скорости влетел в толпу людей. Об этом передает The Mirror.

В Великобритании произошло массовое ДТП: детали и подробности - ФОТО

По предварительной информации правоохранителей, водитель легкового авто не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом, где находилась автобусная остановка. В результате транспорт столкнулся с группой из шести человек. Одного мужчину госпитализировали в Лондонскую больницу. Второго пострадавшего с переломом ноги доставили в столичный госпиталь вертолетом.

Остальные четверо потерпевших отделались ушибами и легкими травмами.

Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошла авария, частично перекрыта, на месте происшествия работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства инцидента, версия атвотеракта полисменами не рассматривается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля.


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