06:00 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Секторе Газа произошли очередные столкновение между палестинцами и израильтянами

На израильско-палестинской границе прогремел взрыв. Об этом передает DW.

В Секторе Газа произошли очередные столкновение между палестинцами и израильтянами

Сообщается, что палестинские активисты в очередной раз организовали акции протестов перед лицами израильских пограничников. Последние вынуждены были открыть превентивный огонь в ответ на провокации палестинцев. 

Очевидцы утверждают, что израильтяне открыли танковый огонь по активистам, но эту информацию сразу же опровергли в Тель-Авиве, предоставив доказательства обратного. В результате провокаций погибло 4 человека .Все они члены военизированной группировки "Исламский джихад", которые, вероятно, пытались организовать автомобильный теракт и пострадали от своего же оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на израильско-палестинской границе произошли столкновения, в ходе которых погиб журналист.


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