В Секторе Газа произошли очередные столкновение между палестинцами и израильтянами

Сообщается, что палестинские активисты в очередной раз организовали акции протестов перед лицами израильских пограничников. Последние вынуждены были открыть превентивный огонь в ответ на провокации палестинцев.

Очевидцы утверждают, что израильтяне открыли танковый огонь по активистам, но эту информацию сразу же опровергли в Тель-Авиве, предоставив доказательства обратного. В результате провокаций погибло 4 человека .Все они члены военизированной группировки "Исламский джихад", которые, вероятно, пытались организовать автомобильный теракт и пострадали от своего же оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на израильско-палестинской границе произошли столкновения, в ходе которых погиб журналист.