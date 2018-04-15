17:14 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Румынии сцепились две группировки футбольных ультрас - ФОТО

В Румынии на одном из стадионов фанаты клубов "Стяуа" и "Рапид" подрались между собой во время матча. Об этом передает Liber Tatea.

В Румынии сцепились две группировки футбольных ультрас - ФОТО

Сообщается, что причиной для потасовки на трибунах послужил судейский жест на 25-ой минуте матча не в пользу "Стяуа". Болельщики стали кидать на поле файеры и намеренно провоцировать правоохранителей к столкновениям. 

Для устранения беспорядков полицейским приходилось применять слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ходе беспорядков было задержано 50 человек, всем им грозят административные денежные штрафы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе компания футбольных фанатов напала на полицейский патруль.


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