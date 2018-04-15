В Румынии сцепились две группировки футбольных ультрас - ФОТО

Сообщается, что причиной для потасовки на трибунах послужил судейский жест на 25-ой минуте матча не в пользу "Стяуа". Болельщики стали кидать на поле файеры и намеренно провоцировать правоохранителей к столкновениям.

Для устранения беспорядков полицейским приходилось применять слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ходе беспорядков было задержано 50 человек, всем им грозят административные денежные штрафы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе компания футбольных фанатов напала на полицейский патруль.