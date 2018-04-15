В пригороде Алеппо произошел взрыв на военном складе

Сообщается, что взрыв произошел на заброшенном хранилище с оружием и боевприпасами откуда несколько дней назад были эвакуированы сирийские и иранские военные из опасений возможного авиаудара со стороны американских ВВС.

Военная база в Джабль Азан была одним из наибольших оборонительных пунктов и складов иностранного иранского контингента, которые принимают участие в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных войск Ассда.

Отчет мониторинговой группы Syrian Observatory for Human Rights свидетельствует о троих пострадавших, жертв нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие двое суток ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.