11:11 15.04.2018 | Происшествия | Новости
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В пригороде Алеппо произошел взрыв на военном складе

На военной базе в Джебель-Азан в сирийском округе Алеппо детонировал склад с боеприпасами. Об этом передает Jerusalem Post.

В пригороде Алеппо произошел взрыв на военном складе

Сообщается, что взрыв произошел на заброшенном хранилище с оружием и боевприпасами откуда несколько дней назад были эвакуированы сирийские и иранские военные из опасений возможного авиаудара со стороны американских ВВС.

Военная база в Джабль Азан была одним из наибольших оборонительных пунктов и складов иностранного иранского контингента, которые принимают участие в гражданской войне в Сирии на стороне правительственных войск Ассда. 

Отчет мониторинговой группы Syrian Observatory for Human Rights свидетельствует о троих пострадавших, жертв нет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие двое суток ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами


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