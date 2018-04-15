В Одессе задержали жестокого криминального авторитета

Сообщается, что преступник является членом влиятельного сухумского воровского клана, его называют "боссом" грузинского преступного мира. На постсоветском пространстве он занимался организацией грабежей и "рэкета".

На территорию Украины он прибыл с целью "сборы барышей" и контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области - автомобильных краж, квартирных ограблений, налетов на банковские учреждения и торговля наркотическими средствами.

Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя совершенно другого человека, ему запретили въезд на Украину на 10 лет и отправили обратно на родину - в Грузию. Его фиктивные документы были изъяты и аннулированы.

В стране ему грозит 10 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину.