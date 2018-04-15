09:00 15.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191346:roman

В Одессе задержали жестокого криминального авторитета

Сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию "вора в законе" по кличке "Ираклий Хуту". Об этом передает пресс-центр СБУ.

В Одессе задержали жестокого криминального авторитета

Сообщается, что преступник является членом влиятельного сухумского воровского клана, его называют "боссом" грузинского преступного мира. На постсоветском пространстве он занимался организацией грабежей и "рэкета". 

На территорию Украины он прибыл с целью "сборы барышей" и контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области - автомобильных краж, квартирных ограблений, налетов на банковские учреждения и торговля наркотическими средствами.

Правоохранители задержали "Ираклия Хуту" с украинскими документами на имя совершенно другого человека, ему запретили въезд на Украину на 10 лет и отправили обратно на родину - в Грузию. Его фиктивные документы были изъяты и аннулированы.

В стране ему грозит 10 и более лет лишения свободы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой экстрадировали опасного криминального авторитета на его родину. 


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко назвал точную дату окончания АТО на Донбассе Турция не сможет стать членом Евросоюза в ближайшее время В Секторе Газа произошли очередные столкновение между палестинцами и израильтянами Американские ракеты со 100-процентной точность поразили объекты в Дамаске и Хомсе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив