В Германии столкнулись два самолета, есть жертвы - ФОТО

Об этом сообщает Focus.

Как отмечается, один из авиалайнеров относится к спортивным, другой – к классу малогабаритных. При этом полицейские утверждают, что после столкновения второй самолет загорелся, но его вскоре потушили.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов оцепили полосу на время ликвидации последствий аварии. Расследованием происшествия будет заниматься местная полиция, сотрудники экстренных служб и эксперты из авиационной сферы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань пилот вынужден был совершить экстренную посадку самолета.