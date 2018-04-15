11:51 15.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинские пограничники задержали двух нелегалов из Средней Азии - ФОТО

Пограничники отдела "Краснополье" Сумского отряда сегодня ночью задержали двоих правонарушителей. Об этом передает официальный сайт  Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники задержали двух нелегалов из Средней Азии - ФОТО

Сообщается, что двое граждан Азербайджана пытались пешком пройти вдоль украино-российской границе и попасть на сторону последней в обход украинского КПП. Оба мужчин не имели при себе документов, идентифицирующих их личность. 

Правоохранители уже составили административные протоколы на 60 и 57-летнего азербайджанцев. Решается вопрос об их экстрадиции обратно на родину.

Днем ранее на этом же КПП 16-летний парень пешком незаконно пересек границу с территории России в Украину вне установленных пунктов пропуска. Последний сетует на то, что он забладился в местной лесополосе и ненарочно вышел на украино-российскую границу.

Как сообщалось в "УРА-Информ"Украина за время независимости выслала из страны более 40 тыс иностранцев правонарушителей.


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