Украинские пограничники задержали двух нелегалов из Средней Азии - ФОТО

Сообщается, что двое граждан Азербайджана пытались пешком пройти вдоль украино-российской границе и попасть на сторону последней в обход украинского КПП. Оба мужчин не имели при себе документов, идентифицирующих их личность.

Правоохранители уже составили административные протоколы на 60 и 57-летнего азербайджанцев. Решается вопрос об их экстрадиции обратно на родину.

Днем ранее на этом же КПП 16-летний парень пешком незаконно пересек границу с территории России в Украину вне установленных пунктов пропуска. Последний сетует на то, что он забладился в местной лесополосе и ненарочно вышел на украино-российскую границу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина за время независимости выслала из страны более 40 тыс иностранцев правонарушителей.