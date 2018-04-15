Террористы атаковали базу миротворцев в Мали

База военных располагается неподалеку от аэропорта города Тимбукту, куда боевики выпустили более десяти ракет. Кроме того, радикалы организовали две атаки смертников, а также попытались подорвать начиненной взрывчаткой автомобиль. На складе базируется большой арсенал оружия и боевприпасов, которые, вероятно, и были основной целью исламистов.

Миротворцам удалось отбить атаку террористов, однако они потеряли одного бойца, еще 10 человек были ранены и госпитализированы. Количество погибших боевиков не сообщается.

Помест ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики " Аль-Шабааб" атаковали базу миротворцев Африканского союза (АС) в городе Буламарер, в 130 км к юго-западу от столицы Могадишо.