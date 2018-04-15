США накрыла смертоносная волна снегопадов

Власти штата Луизиана объявили комендантский час, где из-за сильного ветра дерево упало на летний дом и раздавало трехлетнюю девочку, ребенка спасти не удалось. В Висконсине из-за скольского дорожного покрытия автомобилистка не справилась с транспортом и угодила во внедорожник, который двигался по встреучной полосе, женщина погибла на месте.

В штате Небраска сотрудник снегоуборочной службы, пытаясь расчистить дорогу, сам стад жертвой ДТП, столкнувшись с двумя легковушками. Мужчину спасти не удалось. Синоптики из Центрального геоцентра прогнозируют продолжение такой погоды до вторника, далее на США опуститься теплый циклон, который движется со стороны Тихого океана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский штат Нью-Джерси уже второй раз за год оказался "жертвой" снежной стихии.