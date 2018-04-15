Австралия вновь оказалась в плену огня и пламени

Сообщается, что из-за жаркой погоды и сильный океанических ветров огонь распространился и проник на восточное побережье Австралии. Пламя раздувает сильным ветром в направлении Канберры и Мельбурна.

К ликвидации последствий стихии власти привлекли 500 пожарных. Отдельные группы работают в лесах, где спасают и эвакуируют редких животных и птиц. Австралийский антициклон перекинулся и на США. где непогода в виде снегопадов, бурь, дождей и града вынудила несколько штатов ввести комендантский час.

В Висконсине из-за скользкого дорожного покрытия автомобилистка не справилась с транспортом и угодила во внедорожник, который двигался по встречной полосе, женщина погибла на месте. В штате Небраска сотрудник снегоуборочной службы, пытаясь расчистить дорогу, сам стад жертвой ДТП, столкнувшись с двумя легковушками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в природном парке "Индио Маис" в Никарагуа не прекращаются лесные пожары.