В России разбился частный самолет

Смертельный инцидент произошел в Усманском районе неподалеку от поселка Шаршки. По предварительной информации, воздушный транспорт попал в зону турбулентности и его начало клонить вниз, пилот был не готов к такому виражу и не смог выровнять транспортное судно.

В результате аварии погибло два человека. На место выехала оперативная группа, которая будет расследовать все обстоятельства аварии. Неделю назад в Аргентине произошел похожий случай, потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. Инцидент произошел в провинции Ла-Пампа между городами Кума-Кума и Пеллегрини. На момент крушение на борту самолета находились пять человек, никому выжить не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции упал двухмоторный пассажирский самолет.