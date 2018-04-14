20:00 14.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В России разбился частный самолет

В России в Липецкой области потерпел крушение пассажирский легкомоторный самолет. Об этом передает ТАСС.

В России разбился частный самолет

Смертельный инцидент произошел в Усманском районе неподалеку от поселка Шаршки. По предварительной информации, воздушный транспорт попал в зону турбулентности и его начало клонить вниз, пилот был не готов к такому виражу и не смог выровнять транспортное судно. 

В результате аварии погибло два человека. На место выехала оперативная группа, которая будет расследовать все обстоятельства аварии. Неделю назад в Аргентине произошел похожий случай, потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. Инцидент произошел в провинции Ла-Пампа между городами Кума-Кума и Пеллегрини. На момент крушение на борту самолета находились пять человек, никому выжить не удалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции упал двухмоторный пассажирский  самолет


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