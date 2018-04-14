17:41 14.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесском аэропорту россиянин пытался пройти таможенный контроль с поддельным паспортом - ФОТО

Пограничники в международном аэропорту Одессы задержали гражданина Российской Федерации с поддельным паспортом. Об этом передает официальный сайт Госпогранслужбы.

В Одесском аэропорту россиянин пытался пройти таможенный контроль с поддельным паспортом - ФОТО

Сообщается, что в ходе проверки документа на таможенном контроле выяснилось, что на паспорте присутствуют элементы повторного наклеивание защитной ламинирующей пленки, перепрошивка документа и изменение некоторых сроков действия документа. 

Сам россиянин признался, что использовал свой паспорт для сдачи экзамена на вождение за другого человека, за что последний получал денежное вознаграждение. Правоохранители привлекли нарушителя к административной ответственности и запретили ему въезд в Украину сроком на три года.

.За последние три года статистика запретов во въезде показывает следующее: в 2015 году - 1807 человек, 2016 год - 1040 человек, 2017 - 886 человек. Стоит отметить тот факт, что из-за украино-российского конфликта на Донбассе большинству российских звезд шоу-бизнеса было отказано во въезде в нашу страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российскому рэперу Моту запретили выступать в Украине на три года.


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