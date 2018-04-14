В Чернигове полицейский остановил группу хулиганов

Инцидент произошел в одном из продовольственных магазинов города. Трое молодых парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, начали приставать к полицейскому, который сделал замечание дебоширам с просьбой успокоиться и вести себя прилично.

Молодые люде не отреагировали на слова полицейского и устроили с последним драку, один из молодчиков попытался ранить полисмена ножем, однако сам же от него и пострадал. Двое подельников скрылись с места преступления, третий парень оказался серьезно ранен.

Полицейский вызвал скорую помощь, но медики, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с селе Озерное Измаильского района между местными жителями возник конфликт, в следствии которого трое мужчин госпитализировано с огнестрельным и ножевыми ранениями.