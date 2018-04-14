14:17 14.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине местный житель стал жертвой рельсового состава

Сегодня, 14 апреля на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев под колеса поезда попал мужчина. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

На Львовщине местный житель стал жертвой рельсового состава

По предварительной информации, грузовой поезд №3150 пытался активировать систему экстренного торможение и предотвратить столкновение с человеком. Мужчина пытался пересечь железнодорожный путь в неположенном месте и оказался жертвой состава. 

На место происшествия прибыли правоохранители и медики, последние констатировали смерть человека от полученного болевого шока. Неделей ранее во Львовской области произошел аналогичный случай. 

В районном городе Сколе во Львовской области состав поезда сбил человека на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел приблизительно в 17:00 поблизости железнодорожной станции "Сколе". Потерпевший мужчина, которому было 32 года, попал под колеса пассажирского поезда, который двигался маршрутом Ужгород - Харьков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирщине местная жительница, идущая навстречу состава по рельсам, погибла под колесами поезда


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