10:10 14.04.2018 | Происшествия | Новости
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Коалиция НАТО нанесла ракетные удары по Сирии

США, Великобритания и Франция провели ракетный удар по трем сирийским городам. Об этом передает Sky News.

Коалиция НАТО нанесла ракетные удары по Сирии

По словам главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами. 

Третьей целью стало хранилище химикатов и командный пункт сирийский армии, который занимался координированием всех налетов на Восточную Гуту. На этот раз американский удар был вдвое мощнее прошлогоднего, в операции также принимали участие и союзники, чего не было в 2017 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти в широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой. 


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