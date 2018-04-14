Коалиция НАТО нанесла ракетные удары по Сирии

По словам главы комитета начальников штабов Джозефа Данфорда, ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Третьей целью стало хранилище химикатов и командный пункт сирийский армии, который занимался координированием всех налетов на Восточную Гуту. На этот раз американский удар был вдвое мощнее прошлогоднего, в операции также принимали участие и союзники, чего не было в 2017 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти в широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой.