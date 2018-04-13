14:33 13.04.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции перевернулся автобус со студентами, много раненых - ФОТО

Сегодня ночью, 13 апреля, недалеко от авиабазы Крей в департаменте Уаза во Франции перевернулся автобус со студентами, вследствие чего 16 человек получили серьезные травмы.

Во Франции перевернулся автобус со студентами, много раненых - ФОТО

Об этом сообщает Le Parisien.

Известно, что в автобусе ехали студенты из Амьена. В частности, их транспортировка была организована в связи с перебоями железнодорожного сообщения.

Так, на момент ДТП в транспортном средстве находились 38 человек, среди которых травмы получили 16 человек. При этом девять пострадавших доставили в больницы. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняет причину дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подмосковье транспортное средство, перевозившее детет попал в дорожно-транспортное проишествие, в результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.


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