Во Франции перевернулся автобус со студентами, много раненых - ФОТО

Об этом сообщает Le Parisien.

Известно, что в автобусе ехали студенты из Амьена. В частности, их транспортировка была организована в связи с перебоями железнодорожного сообщения.

Так, на момент ДТП в транспортном средстве находились 38 человек, среди которых травмы получили 16 человек. При этом девять пострадавших доставили в больницы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняет причину дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Подмосковье транспортное средство, перевозившее детет попал в дорожно-транспортное проишествие, в результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.