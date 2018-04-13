В Закарпатской области произошла стрельба у ресторана

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области в Facebook.

В правоохранительные органы "102" поступило сообщение от клиентов заведения по улице Мира о том, что неизвестные вооруженные пистолетом и ножом личности вошли в ресторан и организовали конфликт с посетителями.

Полицией было выяснено, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами вспыхнула ссора, в связи с которой молодые люди нанесли двум посетителям телесные повреждения с применением пистолета для отстрела резиновых пуль и ножом. Далее причастные к драке убежали.Пострадавшим по 25 лет, они проживают в селе Верхняя Возница Мукачевского района.

В ходе расследования установлены личности мужчин, которые подозреваются в хулиганстве. Выяснено, что нарушителями выступили двое жителей села Клячаново Мукачевского района, в возрасте 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож изъяты следствием.

По данному факту начато уголовное производство по статье Уголовного Кодекса за хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Длится расследование.

Напомним, как ранее сообщает "УРА-Информ", в Раховском районе Закарпатской области мужчина осуществлял попытки вымыть автомобиль Mercedes в реке, в результате чего машина чуть не утопла.