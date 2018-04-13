09:51 13.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Торонто парни с ножами напали на прохожих, есть пострадавшие

В Торонто группа неизвестных злоумышленников, которые были вооруженные ножами, напали на двоих прохожих в центре канадского города. В результате инцидента пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Торонто парни с ножами напали на прохожих, есть пострадавшие

Об этом сообщает местное издание CTV.

Как отметили медики, у одного из мужчин диагностированы ранения спины, у второго – несколько порезов грудной клетки. При этом сотрудники правоохранительных органов изначально предполагали, что пострадавших ранили в разных местах. Тем не менее сейчас полицейские расследуют нападения как одно дело.

Также оперативники в данный момент устанавливают приметы и пытаются определить мотивы преступников. В розыск объявлены мужчины в возрасте около 20 лет, их число устанавливается. 

"Точное количество злоумышленников устанавливается", - отметили стражи порядка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Бразилии в штате Пара группа вооруженных людей совершила нападение на тюрьму, для того, чтобы освободить заключенных.


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