11:21 13.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Сомали во время футбольного матча прогремел взрыв, множество пострадавших

В сомалийском городе Барава в ходе футбольного матча произошел взрыв. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на местные органы власти и полицию.

В Сомали во время футбольного матча прогремел взрыв, множество пострадавших

По предположениям правоохранителей, за взрывом стоит радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"

В результате погрома погибли пять человек, еще несколько человек ранены. Все пострадавшие были из числа футбольных болельщиков.

Отметим, что группировка связана с "Аль-Каидой". Полиция считает, что целью "Аш-Шабаб" были чиновники, поскольку самодельное взрывное устройство было заложено под местами для особо важных гостей, отметил Аден.

Указано, что ни один представитель власти не пострадал.​ "Аш-Шабаб" ведет борьбу за свержение правительства Сомали и препятствует гуманитарной помощи ООН.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошла серия мощных взрывов. Были слышны громкие взрывы и клубы дыма в небе в центре города. Вместе с тем власти страны пока инцидент не комментируют инцидент.


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