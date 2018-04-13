В Ровенской области иномарка сбила девочку-подростка

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний ребенок погиб н месте. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, инцидент произошел в Сарненском районе на автодороге Киев-Ковель около девяти часов вечера.

Уже на месте полиция установила, что за рулет иномарки находился 39-летний житель Волынской области. Он двигался в направлении Сарн. В это время 17-летня местная жительница переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП девушка получила травмы не совместимые с жизнью.

Водитель легковушки в результате столкновения не пострадал. По предварительной информации мужчина был трезв.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг вечером, 12 апреля, водитель автомобиля " Газель" во дворе дома сбил ребенка. Скорая помощь увезла девятилетнего мальчика в больницу. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Виноградарь около шести часов вечера.

На придомовых территориях, между детской площадкой и школой автомобиль наехал на мальчика. При этом сам водитель пояснил, что ребенка не увидел, потому что тот выбежал из-за припаркованного автомобиля.