В Пуэрто-Рико без света остались 870 тысяч человек – ФОТО

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечают энергетики, вдоль ЛЭП проводилась обрезка деревьев и сотрудник компании-подрядчика случайно "уронил" ствол на провода.

Таким образом, из-за разрыва цепи основной ЛЭП столицы Пуэрто-Рико пришлось в экстренном порядке переводить на резервные источники питания больницы, международный аэропорт и другие объекты инфраструктуры.

В Twitter энергопоставляющей компании заявили, что уже восстановлено электроснабжения для 784 тысяч потребителей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в жители ряда центральных улиц Одессы остались без света из-за аварии на одной из подстанций. Сообщается, что поломка на высоковольтной линии случилась, скорее всего, из-за перегрузки. На место инцидента направлена ремонтная бригада, поэтому сейчас ремонтники компании устраняют последствия случившегося.