14:20 13.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе перевернулась спасательная машина

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого перевернулся автомобиль Chery сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе перевернулась спасательная машина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился сегодня, 13 апреля, на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Транспортное средство работников ГСЧС столкнулся с машиной Infiniti.

Водителю и пассажиру спасательного авто Chery потребовалась докторская помощь.

В данный момент на месте ситуации работают правоохранительные органы, которые обследуют все обстоятельства ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Подмосковье транспортное средство, перевозившее детет попало в дорожно-транспортное проишествие, в результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.


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