В Одессе перевернулась спасательная машина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент случился сегодня, 13 апреля, на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Транспортное средство работников ГСЧС столкнулся с машиной Infiniti.

Водителю и пассажиру спасательного авто Chery потребовалась докторская помощь.

В данный момент на месте ситуации работают правоохранительные органы, которые обследуют все обстоятельства ДТП.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Подмосковье транспортное средство, перевозившее детет попало в дорожно-транспортное проишествие, в результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.