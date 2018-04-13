В Балтийское море упал российский вертолет, пилот погиб

На момент крушения на борту летательного аппарата были два члена экипажа. На данный момент найдено тело одного погибшего.

Как сообщил журналистам источник в российских экстренных службах, инцидент произошел в Калининградской области.

По данным источника связь с вертолетом, предположительно принадлежавшим министерству обороны, пропала накануне вечером. В настоящее время на месте крушения идут поисково-спасательные работы.

Напомним, сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, во вермя которых используется авиация. Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет.

Как сообщал УРА-Информ, накануне, 12 апреля, учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области во вермя планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались.