12:35 13.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье в реку снесло автомобиль с людьми

В Раховском районе Закарпатской области мужчина осуществлял попытки вымыть автомобиль Mercedes в реке, в результате чего машина чуть не утопла.

На Закарпатье в реку снесло автомобиль с людьми

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС области в Facebook.

В спасательную службу 12 апреля в 14:15 поступило сообщение, что на территории посёлка городского типа Великий Бычков Раховского района в реку Шакурка снесло машину с пассажирами. На место происшествия экстренно выехали спецавтомобли государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков.

Сообщается, что мужчина во время отдыха захотел помыть машину, но когда подобрался близко к водоему, не заметил, как внедорожник начал проваливаться, а быстрое течение переместило транспортное средство на середину Шакурки.

Внутри автомобиля в это время пребывал малолетний сын мужчины, но они вместе смогли забраться на крышу Mercedes.

Сотрудники ГоСЧС подобрались как можно ближе к потерпевшим и, используя лестницу, вначале переправили на берег ребенка, а дальше помогли мужчине. Далее при помощи буксировочного троса вытянули на сушу иномарку.

Служба добавляет, что никому из пострадавших не требовалась медицинская помощь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на одном из закарпатских шоссе в аварию попал автомобиль полицейского Skoda Octavia.


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