22:37 13.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине задержали опасных грабителей - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели операцию по ликвидации вооруженной банды мошенников. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

На Киевщине задержали опасных грабителей - ФОТО

Сообщается, что группа вооруженных злоумышленников занималась вымогательством и запугиванием простых граждан, которые имели долговые обязательства перед финансовыми учреждениями. Бандиты регулярно совершали звонки своим жертвам и угрожали физической расправой, если те не выплатят им требуемую сумму денег.

Суммы, которые требовали коллекторы, составляли от 2 тыс. гривен до 120 тыс. Преступники были задержаны во время очередной "ходки" за должниками. Им грозит лишение свободы сроком от 12 лет. Все украденное имущество, а также банковские карты были изъяты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Оболонском районе столицы мужчина бросил гранату в коллекторов, которые пришли отнимать его квартиру.


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