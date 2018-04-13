13:51 13.04.2018 | Происшествия | Новости
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Более 10 афганских военных погибли при атаке талибов

В Афганистане боевики радикального движения "Талибан" атаковали автомобиль военных, в результате чего погибли по меньшей мере 10 сотрудников полиции. Также во время нападение двое получили многочисленные ранения.

Более 10 афганских военных погибли при атаке талибов

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера.

Как отмечается, атака случилась в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана. При этом местные телеканалы сообщают, что после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Исламской Республики Афганистан военные, участники группировки "Талибан", совершили нападение на местный участок правоохранителей.

Указано, что в следствии нападения преступников на участок полиции в селении Саидабад провинции Сари-Пуль, также ранено трое людей.


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