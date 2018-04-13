Более 10 афганских военных погибли при атаке талибов

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на губернатора района Шинданд Шукруллу Шакера.

Как отмечается, атака случилась в ночь на пятницу в районе Шинданд провинции Герат на северо-западе Афганистана. При этом местные телеканалы сообщают, что после нападения боевики похитили оружие и боеприпасы военных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Исламской Республики Афганистан военные, участники группировки "Талибан", совершили нападение на местный участок правоохранителей.

Указано, что в следствии нападения преступников на участок полиции в селении Саидабад провинции Сари-Пуль, также ранено трое людей.