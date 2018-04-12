01:30 12.04.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции самолет случайно сбросил "бомбу" на завод, два человека пострадали

Во Франции военный истребитель Mirage 2000 в среду, 11 апреля, случайно сбросил муляж бомбы на завод в департаменте Луаре.

Во Франции самолет случайно сбросил

В результате инцидента фальшивая бомба ранила двоих людей. Как сообщает 24matins, сегодня во второй половине дня истребитель поднялся с базы в Нанси и должен был сбросить учебную бомбу на полигоне в районе Реймса.

Вместе с тем, пилот потерял ее над заводом в муниципалитете Ноген-сюр-Верниссон.

Падение "бомбы" также вызвало панику на заводе. Сотрудников завода эвакуировали, а на место происшествия вызвали пожарных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в среду, 11 апреля, произошла серия мощных взрывов. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные очевидцев происшествия, были слышны громкие взрывы и клубы дыма в небе в центре города. Вместе с тем власти страны пока инцидент не комментируют инцидент.


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