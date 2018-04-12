18:15 12.04.2018 | Происшествия | Новости
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В России автобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие

В Подмосковье транспортное средство, перевозившее детет попал в дорожно-транспортное проишествие, в результате которого пострадало 15 детей и один человек погиб.

В России автобус с детьми попал в ДТП, есть погибшие

Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранителями установлено, что в следствии лобового столкновения экскурсионного автобуса с детьми и легкового автомобиля, 15 детей обратились за медицинской помощью. Водитель легкового машины погиб на месте до приезда кареты скорой помощи.

По предварительным данным, в автобусе на момент происшествия ехало 54 человека, среди которых 40 детей. Они возвращались с экскурсии в Ногинске в Клин. 

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области, столкновение случилось с автомобилем ВАЗ-2109 около населенного пункта Царев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области автомобиль Таврия столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.


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