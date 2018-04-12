12:35 12.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Роcсии во время тренировки разбился самолет Як-130

В России в четверг утром, 12 апреля, во время тренировочного полета разбился самолет Як-130.

В Роcсии во время тренировки разбился самолет Як-130

К счастью, летчик-инструктор и курсант успели катапультироваться. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, инцидент произошел возле аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области около десяти часов утра.

Тут во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков. На борту самолета находились два человека, они успешно приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом.

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать отказ двигателя, - пояснили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хабаровске в среду утром, 11 апреля, на одну из улиц города рухнул вертолет Ми-8. Погибли шесть человек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России, инцидент произошел в районе улиц Антенная-Хирургическая Хабаровска.


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