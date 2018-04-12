07:59 12.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области микроавтобус столкнулся в легковушкой, пострадали 11 человек - ФОТО

В Одесской области в среду вечером, 11 апреля, автомобиль Таврия столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В Одесской области микроавтобус столкнулся в легковушкой, пострадали 11 человек - ФОТО

В результате аварии на месте погиб один пассажир. Еще десять человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, дорожно-транспортное происшествия произошло около семи часов вечера на автодороге в селе Лески. От сильного удара

57-летний пассажир иномарки скончался на месте. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. При этом четверо из них в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Мальте в понедельник вечером, 9 апреля, попал в аварию двухэтажный туристический автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Еще 50 туристов получили травмы. При этом шестеро из них, по данным врачей, находятся в критическом состоянии.


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