В Мариуполе мужчина пострадал от гранаты

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Как информируют в службе, потерпевший очнулся и сообщил, что обнаружил блестящий металлический предмет в пункте приема метала у егоо приятеля и решил забрать себе, для того, чтобы в дальнейшем разобрать.

В данный момент полиция устанавливает подробности инцидента. По данному факту открыто уголовное производство по статье за несчастный случай Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Харькове заметили 57-летнего ранее судимого гражданина с гранатой.