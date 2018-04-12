12:55 12.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе мужчина пострадал от гранаты

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ночь на четверг, 12 апреля, в Мариуполе около полуночи в лечебное учреждение доставили 54-летнего мужчину с телесными повреждениями.

В Мариуполе мужчина пострадал от гранаты

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Как информируют в службе, потерпевший очнулся и сообщил, что обнаружил блестящий металлический предмет в пункте приема метала у егоо приятеля и решил забрать себе, для того, чтобы в дальнейшем разобрать.

В данный момент полиция устанавливает подробности инцидента. По данному факту открыто уголовное производство по статье за несчастный случай Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Харькове заметили 57-летнего ранее судимого гражданина с гранатой.


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