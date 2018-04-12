19:36 12.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191175:test

В Донецкой области эвакуировали школьников из-за гранаты

На территории одной из школ Донецкой области в селе Кондратовка уборщица случайно обнаружила боеприпас. Была проведена экстренная эвакуация школьников и работников учебного заведения.

В Донецкой области эвакуировали школьников из-за гранаты

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

Как отмечают в службе Константиновского отдела полиции, небезопасный предмет неожиданно обнаружила школьная работница, занимавщаяся уборкой мусорана улице.

Она вызвала полицию, которая внимательно осмотрела школьные помещения и прилегающую территорию, но других угроз не выявила.

Правоохранителями в дальнейшем было выяснено, что у гранаты отсутствует заряд. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", прокуратура Донецкой области передала уголовное производство в суд по делу преступной группы, которая похищала людей ради получения денежного выкупа. 


Поделиться
Читайте также:
 
ОЗХО подтвердила, что Скрипаль был отравлен "Новичком" Польша перечислила условия возобновления сотрудничества ИНП Нацбанк на пятницу ослабил курс гривны Против Ирана продлили санкции
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив