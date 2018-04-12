В Донецкой области эвакуировали школьников из-за гранаты

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

Как отмечают в службе Константиновского отдела полиции, небезопасный предмет неожиданно обнаружила школьная работница, занимавщаяся уборкой мусорана улице.

Она вызвала полицию, которая внимательно осмотрела школьные помещения и прилегающую территорию, но других угроз не выявила.

Правоохранителями в дальнейшем было выяснено, что у гранаты отсутствует заряд.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", прокуратура Донецкой области передала уголовное производство в суд по делу преступной группы, которая похищала людей ради получения денежного выкупа.