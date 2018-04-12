В Броварах по Киевом горело общежитие - ФОТО

Спасатели успели эвакуировать 60 жителей из четырехэтажного общежития, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Как сообщают пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании четырехэтажного здания на улице Хельсинской группы поступила около десяти часов вечера.

Уже на месте пожарные установили, что горит около 500 квадратных метров мансардного помещения. Пожар полностью ликвидировали около полуночи силами 68 спасателей с помощью 16 единиц спецтехники.

Спасатели заверили, что во время пожара ник о не пострадал, в то же время местное издание At Brovry сообщает, что дежурившие на месте медики сказали, что две кареты скорой помощи увезли несколько жителей общежития в Броварскую центральную районную больницу.

Сейчас полиция устанавливаем причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В Днепре в ночь на среду, 12 апреля, произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.